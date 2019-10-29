أنيسة حسونة: المهرجان "الأفروصيني" ساحة للتعارف وتبادل الثقافات

كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن لقاء وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وأبناء الجالية مع أهالي محافظة أسوان داخل بيت نوبي، على هامش مهرجان الفنون والفلكلور "الأفروصيني"، عكس حرص أبناء الجالية على الحفاظ على إرثهم الثقافي والاجتماعي الذي يتسم بالعراقة والثراء والتنوع، وعلى دعمهم لأهاليهم في أسوان.

وأشارت حسونة في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن المهرجان يمثل ساحة للتعارف وتبادل الثقافات بين الحرفيين والفنانين والمتخصصين، والاستفادة من تبادل الخبرات بينهم وفتح المجال أمام أنماط جديدة من الإبداعات الفنية.

وأكدت عضو البرلمان أن دور المهرجان في تعزيز القوة الناعمة التي تمثل جسرا للتواصل بين الشعوب وتظهر القواسم المشتركة بينهم، مطالبة بضرورة تعزيز الاستفادة من مثل هذه المهرجانات والحرص على إقامتها بشكل دوري.​