  • عاجل:النيابة تحيل كمسري قطار طنطا لإجراء "كشف المخدرات" بالطب الشرعي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب أزمة الدوري محمد رمضان عزل ترامب

    أنيسة حسونة: المهرجان "الأفروصيني" ساحة للتعارف وتبادل الثقافات

    01:59 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    أنيسة حسونة: المهرجان "الأفروصيني" ساحة للتعارف وتبادل الثقافات

    النائبة أنيسة حسونة

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن لقاء وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وأبناء الجالية مع أهالي محافظة أسوان داخل بيت نوبي، على هامش مهرجان الفنون والفلكلور "الأفروصيني"، عكس حرص أبناء الجالية على الحفاظ على إرثهم الثقافي والاجتماعي الذي يتسم بالعراقة والثراء والتنوع، وعلى دعمهم لأهاليهم في أسوان.

    وأشارت حسونة في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن المهرجان يمثل ساحة للتعارف وتبادل الثقافات بين الحرفيين والفنانين والمتخصصين، والاستفادة من تبادل الخبرات بينهم وفتح المجال أمام أنماط جديدة من الإبداعات الفنية.

    وأكدت عضو البرلمان أن دور المهرجان في تعزيز القوة الناعمة التي تمثل جسرا للتواصل بين الشعوب وتظهر القواسم المشتركة بينهم، مطالبة بضرورة تعزيز الاستفادة من مثل هذه المهرجانات والحرص على إقامتها بشكل دوري.​

    أنيسة حسونة مجلس النواب نبيلة مكرم أسوان الأفروصيني

    الخبر التالى:

    "سلوكيًا وإداريًا".. إجراء جديد للسكة الحديد لتأهيل العاملين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان