وزيرة الثقافة تشهد احتفال الإنتاج الثقافي بنصر أكتوبر المجيد.. اليوم

القاهرة- (مصراوي):

تشهد وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، اليوم الثلاثاء، احتفال قطاع شؤون الإنتاج الثقافي بنصر أكتوبر المجيد، على مسرح الميدان في ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يكرّم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، 15 بطلًا من القوات المسلحة، الذين شاركوا في حرب الكرامة، كما يكرم عدد من كبار نجوم الفن الذين شاركوا بأعمالهم الفنية الوطنية المتميزة في سبيل الوطن، بحضور عدد من الشخصيات الهامة وقيادات وزارة الثقافة ورجال الصحافة والإعلام.

وأوضح أنه سيتم خلال الحفل الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة (أنا المصري) للأغنية الوطنية للشباب، التي أعلن عنها في يونيو الماضي، وسيتغنى الفائزون بأعمالهم الفائزة في ختام الحفل.