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بسمة وهبة لابنتها: "سيبك من أغاني الخنافس".. ومتابعيها: "ربنا يهديهم"

10:03 م الأحد 27 أكتوبر 2019
بسمة وهبة لابنتها: "سيبك من أغاني الخنافس".. ومتابعيها: "ربنا يهديهم"

بسمة وهبة

كتب - يوسف عفيفي:

انتقدت الإعلامية بسمة وهبة، سماع الشباب للأغاني الصاخبة التي لا تحمل أي معنى أو فائدة، وذلك في فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلةً لابنتها: "بجد جيل خنافس عاوزين شوية دروس في الوطنية.. بداية بأغاني عن مصر وحب الوطن".

وتفاعل عدد من متابعيها على الفيديو، حيث قالت إحداهم: "ربنا يهديهم"، فيما قالت أخرى: "نعلمهم حفظ القرآن".

وتفاعلت سيدة ثالثة قائلةً: "أنا عايشة في إسبانيا وابني عنده خمس سنين.. حفظته النشيد الوطني وعارف الرئيس السيسي والفنانين القدام إسماعيل ياسين وعبدالحليم حافظ وفؤاد المهندس وبالنسبة لي الكلام المستمر وبث المعلومة الصحيحة مهم الأطفال عشان الدولة هنا بتعلمهم كل شيء عند البلد في كل مكان يبقي لازم يعرف بلده ودينه وأهله".

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بسمة وهبة مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام إسماعيل ياسين السيسي إسبانيا

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