بيان حالة الطقس: أمطار على هذه المناطق وتوقعات لفصل الشتاء المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية انتهت على مصر بداية من صباح اليوم الأحد، ومن المتوقع أن ينتقل المنخفض الجوي الذي تسبب في هذه الموجة تجاه المشرق العربي ليكون تأثيره على فلسطين.

وأضاف عطا لمصراوي اليوم، أنه رغم التحسن في الأحوال الجوية ما زال هناك إمكانية لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من سيناء، لافتًا إلى أن فترات سطوع الشمس تزداد على باقي أنحاء البلاد، ليسود طقس معتدل، يكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

وأكد المتحدث باسم الهيئة، أن درجات الحرارة لن تتحاوز الـ30 على القاهرة خلال الأسبوع الجاري، حيث تسجل 25 درجة على السواحل الشمالية وتتراوح بين 26 و27 على القاهرة و30 درجة على جنوب الصعيد بينما تتراوح بين 28 و29 على محافظات شمال الصعيد.

وتابع: حالة البحرين الأحمر والمتوسط صالحة لكل الأعمال البحرية بداية من اليوم الأحد.

وأشار إلى أن حالة عدم الاستقرار التي جرت خلال الأيام الماضية ونحن ما زلنا في فصل للخريف لا يعني أن الشتاء المقبل سيكون أكثر سوءًا.

وأوضح عطا، أن فصل الخريف يتسم بسقوط الأمطار الغزيرة التي تصل لحد السيول على بعض المناطق خاصة السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء والمحافظات القريبة من الجبال، لكن طبيعة كل فصل مختلفة ولا يتأثر فصل مناخي بالآخر.​