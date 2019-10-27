"ضباب وفرصة لأمطار بالسواحل".. الأرصاد تعلن طقس الاثنين (بيان)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الاثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة تصل لحد الضباب صباحًا على مناطق من شمال البلاد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، بحسب بيان اليوم.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 27

شبين الكوم 19 26

طنطا 19 26

دمنهور 21 25

الإسكندرية 22 26

بلطيم 20 25

مطروح 18 25

السلوم 17 25

سيوة 16 26

بورسعيد 21 24

دمياط 21 25

الزقازيق 19 26

الإسماعيلية 19 26

السويس 18 26

العريش 19 24

رفح 18 23

رأس سدر 21 27

نخل 16 24

نويبع 21 28

طابا 21 25

كاترين 11 25

الطور 21 30

شرم الشيخ 23 29

الغردقة 22 29

مرسى علم 21 28

الفيوم 19 27

بنى سويف 18 27

المنيا 17 28

أسيوط 17 29

سوهاج 17 29

قنا 18 29

الأقصر 20 29

أسوان 21 30

أبوسمبل 18 30

الوادي الجديد 20 30

شلاتين 22 31

أبو رماد 23 30

حلايب 24 29

رأس حدربة 24 28