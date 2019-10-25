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    نائب محافظ القاهرة: حريق محل بالموسكي وانهيار عقار بشارع السقيان

    07:50 م الجمعة 25 أكتوبر 2019
    نائب محافظ القاهرة: حريق محل بالموسكي وانهيار عقار بشارع السقيان

    أرشيفية

    القاهرة- (أ ش أ):

    تابع اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أعمال الاطفاء للحريق المحدود الذي شب اليوم الجمعة، بالمحل 35 شارع الموسكي حتى انتهاء أعمال الإطفاء ولم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين وانحصرت آثاره في تفحم محتويات المحل.

    كما تفقد نائب المحافظ موقع انهيار العقار 20 بعطفة خليفة من شارع السقيان محمد فريد، حيث تم الاطمئنان من عدم وجود أي خسائر في الأرواح.

    وتابع اللواء ابراهيم عبد الهادي اليوم أيضاً اعمال إصلاح وتطهير بالوعات الامطار وخاصةً بمواقع تجمع المياه نتيجة لحالة الجو وسقوط الأمطار بالمنطقه الغربية.

    من جهة أخرى، خصصت محافظة القاهرة أرقام تليفونات لجميع غرف عمليات الأحياء بالعاصمة للإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار والشكاوى.

    هذا المحتوى من

    Asha
    حريق محل الموسكي انهيار عقار شارع السقيان
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