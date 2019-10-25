مسؤول بالإسكان يتفقد مشروعات مدينة المنصورة الجديدة

كتب_ محمد عبدالناصر:

أجرى المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، ورافقه خلال جولته بالمدينة، المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ومسؤلو جهاز المدينة.

وبدأ المهندس كمال بهجات، زيارته بتفقد منطقة الكورنيش المطل على البحر المتوسط، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الكورنيش الشرقي بطول 800 م ، بينما وصلت نسبة تنفيذ الكورنيش الغربي بطول 1400 م إلى 75 %.

كما تفقد مساعد نائب رئيس الهيئة، أعمال تنفيذ الطرق والزراعة بالمدينة، ثم تجول بمنطقة الفيلات التي يتم تشطيبها، حيث إنه جار تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة - متصلة - شبه متصلة) بالمدينة.

وتفقد المهندس كمال بهجات مشروعي (سكن مصر - "JANNA" للإسكان الفاخر)، والعمارات ذات الطابع الساحلي، كما تفقد موقع تنفيذ محطة التحلية، وموقع تنفيذ محطة الكهرباء وكذا موقع تنفيذ جامعة المنصورة الدولية.

كما اجتمع بهجات مع مسئولي الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة، بالمدينة للتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفي التوقيتات المحددة لها.

وقال: يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسير الأعمال والمشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، لإزالة أية عقبات تواجه تنفيذ المشروعات، وكذا التواصل المباشر مع الشركات المنفذة لضمان جودة وكفاءة المشروعات التي يتم تنفيذها بتلك المدن.

من جانبه أوضح المهندس، محمد رجب، أنه من المقرر تنفيذ مشروع جامعة المنصورة الدولية على مساحة 93 فدانا جنوب المرحلة الثانية وعلى بعد 240 متراً من المرحلة الأولي بالمدينة، ويضم العديد من الكليات ومستشفى جامعيا وصالة رياضية ومبنى إدارة ومعارض.

وأضاف رئيس الجهاز، أن محطة التحلية بطاقة (40 ألف م٣/يوم)، وتم البدء في أعمال السور والمباني الإدارية، وجارٍ التجهيز للبدء في أعمال الخازوق الاختباري للخزان "GLS"، وجارٍ إعادة الدراسة لأعمال المأخذ.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تركيب "booster" على المصرف الشرقي للمدينة، لتوفير المياه لزراعة الكورنيش الشرقي، مضيفاً أنه تم البدء في أعمال سور محطة الكهرباء، وجارٍ مراجعة التصميم الإنشائي لمبنى الكنترول.​