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    "الأوقاف": الداعية المطعون بالبدرشين لا يتبع الوزارة.. وندين الاعتداء عليه

    09:37 م الخميس 24 أكتوبر 2019
    "الأوقاف": الداعية المطعون بالبدرشين لا يتبع الوزارة.. وندين الاعتداء عليه

    وزارة الأوقاف

    كتب- محمود مصطفى:

    أعلنت وزارة الأوقاف أن الإمام المطعون بمنطقة البدرشين، ليس إمامًا بالوزارة.

    وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، لـ"مصراوي"، إن المطعون يعمل واعظًا بالأزهر واسمه أحمد بدر عبدالعاطي موسى، وتاريخ ميلاده 10 مارس 1976 ، وهو موجه عام بوعظ الأزهر، وموجود الآن بالقصر العيني للعلاج.

    وأدان "طايع" ما حدث، وأكد أن الدعاة مصابيح هدى وليس لهم أية عداءات مع أحد، فهم جنود مجندة للصالح العام داخل المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن أية خلافات مع من حولهم لا يمكن أن يخدم دعوتهم وصورتهم أمام المواطنين، لذا فالوزارة تدين هذا الفعل بكل أشكاله.

    وكانت مشادة كلامية قد نشبت بين الواعظ وجاره بسبب خلافات جيرة، شرع خلالها الأخير بقتل الواعظ مستخدما سلاح أبيض بمنطقة البدرشين، أمس الأربعاء.

    وزارة الأوقاف البدرشين مشاجرة شروع في قتل

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