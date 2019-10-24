"قبل أن تتفاقم الأمور".. برلماني يحذر الحكومة من التهاون في مواجهة السيول

كتب- أحمد علي:

طالب النائب عماد محروس عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع في مواجهة الآثار السلبية للأمطار التي تتعرض لها حاليا محافظات الوجه البحري؛ خاصة محافظتي البحيرة والأسكندرية، قبل أن تتفاقم الأمور بعد أن غرقت القاهرة الكبرى "في شبر ميه"؛ إثر تعرضها للأمطار لمدة نصف ساعة فقط، محذرا الحكومة من التهاون في مواجهة الأمطار والسيول.

وأكد "محروس"، في بيان عاجل قدمه للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تجارب المحافظات لمواجهة الآثار السلبية للسيول والأمطار، والتي وصفها بالفاشلة وللشو الإعلامي.

وقال "محروس" إن التقارير التي يرفعها المحافظون لرئيس مجلس الوزراء عن أدائهم والأوضاع داخل المحافظات غير حقيقية، على حد وصفه.

وطالب النائب الدكتور مصطفى مدبولي أن يتابع بنفسه أداء المحافظين لأنهم السبب في جميع المشكلات والأزمات التي تعترض مسيرة التنمية داخل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.