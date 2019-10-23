السيسي: 65% من سكان أفريقيا شباب يحتاجون إلى فرص العمل

كتب- يوسف عفيفي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن شباب القارة الأفريقية يشكلون قرابة 65% من سكانها، ما يؤكد ضرورة توفير فرص العمل، مشيرا إلى أن القارة باتت مقصدا للشركاء الدوليين، كما أن الجهود مستمر لتمكين المرأة الأفريقية في كل المجالات.

وأوضح السيسي في كلمته خلال المنتدى الاقتصادي المصري الروسي، على هامش القمة الأفريقي الروسية في مدينة سوتشي الروسية، اليوم الأربعاء، أن الترابط والتواصل مع الشعوب الأخرى يسهم في تعزيز التنمية بالقاة الأفريقية حتى عام 2063، ويساعد على فتح آفاق جيدة بيننا وفقا لمبدأ الملكية الدولية العامة.

وقال إن تطلعات شعوب القارة يجب أن تدفعنا للتكاتف نحو السلام والاستقرار والتقدم الاقتصادي والتنمية، وتحتم علينا السير على التجربة الروسة التي تعطي إدارة صلبة وقادرة على العمل والإنجاز.

وأشار إلى أهمية المنتدى الاقتصادي في تعزيز قدرات الدول الأفريقية ومشروعاتها الرائدة، موضحا أن القارة حرصت على وضع البنية التحتية والاندماح الإقليمي في طبيعة العمل المشترك، وقررنا الاستثمار في أفريقيا باعتباره المكون الأساسي والنهضة المنشودة في القارة.

وتابع: أفريقيا مقبلة على مرحلة مهمة تشهد تغييرات كبيرة تتزايد فيها فرص التجارة وريادة الأعمال، وتتطور فيها مجالات التصنيع والتحول الرقمي بسياسات حكومية محفزة لتحقيق تطلعات شعوبنا.

وتعد قمة "روسيا – أفريقيا" في سوتشي الروسية على مدار يومي 23-24 أكتوبر الجاري، الأولى من نوعها من حيث مستوى الحدث في العلاقات الروسية الأفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام، وفق بيان رسمي للتمثيل التجاري.

وتعقد القمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس الاتحاد الأفريقي وفلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وينظم القمة المنتدى مؤسسة Roscongress بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والخارجية الروسيتين ومركز التصدير الروسي وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي African Export-Import Bank.