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    رئيس "النواب": المشروعات الحالية لتدارك إهمال 30 عامًا

    09:21 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    رئيس "النواب": المشروعات الحالية لتدارك إهمال 30 عامًا

    الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

    كتب - أحمد علي:

    أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن ما يتم حاليا من مشروعات في مصر جاء ليتدارك ما تم إهماله من مشروعات خلال 30 عاما ماضية.

    جاء ذلك في كلمته خلال الجلسه العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطه المقدمة لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار.

    وقال رئيس مجلس النواب: "إن التركة التي تركها النظام السابق قبل 25 يناير، كانت ثقيلة وكانت البلاد غارقة في الإهمال والفساد وتم تهريب الكثير من الثروات".

    وأضاف أن المشكلات مازالت موجوده ولن تحل في يوم وليلة، لكن هناك جهد يبذل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "ربما يكون هذا الجهد ليس على قدر الطموح لذا نريد أن نسير على خطى أكثر سرعة من أجل العمل على حل كافة المشكلات التي تواجه المواطنين".

    وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعاود الانعقاد يوم 3 نوفمبر المقبل.

    علي عبدالعال مجلس النواب وزارة الإسكان عاصم الجزار

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