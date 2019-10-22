فيديو| الأمطار تغرق صالة وصول بمطار القاهرة.. والشركة تُعلق

كتب - طه عبيد:

قررت شركة ميناء القاهرة الجوي، غلق صالة الوصول الداخلي رقم 2 بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، بسبب تراكم مياه الأمطار الغزيرة داخل الصالة، مساء اليوم الثلاثاء.

وأرجعت مصادر بالشركة، في تصريحات لمصراوي، تراكم المياه داخل الصالة بسبب انخفاضها عن مستوى الأرض بعدة أمتار.

وأشارت المصادر إلى قيام الشركة برئاسة المهندس أحمد فوزي بتحول 3 رحلات داخلية إلى صالة رقم 3 وصول بالمبنى، كما تولى فريق من الصيانة شفط مياه الأمطار بالعربات المخصصة لذلك وفتح بالوعات الصرف.

وشددت على أن كل أجهزة المطار داخل مختلف الصالات تعمل بشكل منتظم ولا توجد أي تأخير بالرحلات سواء مع شركات الطيران أو الجهات العاملة بالمطار.

وقالت المصادر إن حركة الإقلاع والهبوط داخل صالات السفر والوصول الأخرى تسير بشكلها الطبيعي بمختلف مباني الركاب بالمطار، ولا توجد أي تأخيرات بالرحلات التي تقلع وفقا لجداول تشغيلها، باستثناء بعض رحلات لشركة مصر للطيران التي تم تأخيرها بسبب تأخر وصول الركاب نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها القاهرة الكبرى اليوم.