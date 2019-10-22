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    عبدالعال للأعضاء: "مفيش نائب هياخد الكلمة برفع الأيدي"

    02:48 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    عبدالعال للأعضاء: "مفيش نائب هياخد الكلمة برفع الأيدي"

    الدكتور علي عبدالعال

    كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

    قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الحصول على الكلمة، خلال الجلسة العامة له قواعد يجب على الجميع اتباعها، منها التقديم بطلب للأمانة العامة قبل انعقاد الجلسة.

    ورفض عبدالعال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، المخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الإسكان، منح الكلمة للنواب الذين لم يسجلوا أسماءهم قائلا: "مفيش حد حياخد الكمة برفع الأيدي في قواعد متعارف عليها".

    علي عبدالعال مجلس النواب الجلسة العامة

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