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    مصادر بالتموين تكشف موقف صرف مقررات العائدين من الاستبعاد

    11:34 ص الإثنين 21 أكتوبر 2019
    مصادر بالتموين تكشف موقف صرف مقررات العائدين من الاستبعاد

    بطاقات التموين

    كتب - محمد سامي

    قالت مصادر بوزارة التموين، إن الوزارة بدأت صرف المقررات التموينية للمواطنين العائدين لمنظومة البطاقات التموينية خلال الفترة الماضية، بعد قبول تظلماتهم من الاستبعاد.

    وأوضحت المصادر، لمصراوي، الاثنين، أن البدالين صرفوا مقررات لمليون مواطن من إجمالي 1.8 مليون سُمح لهم بالعودة، وجار صرف المقررات للمتبقين تباعا بمجرد عودتهم إلى البطاقات التموينية.

    كانت وزارة المالية أصدرت بيانًا الأحد الماضي، قالت فيه إن 4 مليارات جنيه تمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقات التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز.

    وأوضحت المصادر أن صرف الخبز لتلك الفئة لم يتوقف منذ بدء تطبيق معايير العدالة الاجتماعية، وتوقف صرف المقررات التموينة البالغ قيمتها 50 جنيهًا للفرد فقط.

    بطاقات التموين وزارة التموين السلع التموينية منظومة التموين

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