عبدالعال يطالب "التضامن" بإرسال الحساب الختامي لتأمين الأسرة

كتبت- ميرا إبراهيم:

طالب رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان أن تطلب من وزارة التضامن الاجتماعي إرسال الحساب الختامي لصندوق تأمين الأسرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة علي عبدالعال، التي تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وقال عبدالعال إنه لم يتم موافاة لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بالحساب الختامي للصندوق وعلى لجنة التضامن القيام بذلك، مضيفا: "عليكم أن تطلبوا من الوزارة طلب تفصيلي عن الصندوق، عايزين نشوف الأموال واللي صرفوه ايه؟ واللي متعثر عندهم، معندناش صناديق خاصة بعيد عن رقباتنا".