  • عاجل:قمة بريميرليج.. مانشستر يونايتد 1 - 0 ليفربول.. هدف ملغي لماني

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    محاكمة راجح احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    عبدالعال يطالب "التضامن" بإرسال الحساب الختامي لتأمين الأسرة

    04:52 م الأحد 20 أكتوبر 2019
    عبدالعال يطالب "التضامن" بإرسال الحساب الختامي لتأمين الأسرة

    علي عبدالعال

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    طالب رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان أن تطلب من وزارة التضامن الاجتماعي إرسال الحساب الختامي لصندوق تأمين الأسرة.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة علي عبدالعال، التي تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

    وقال عبدالعال إنه لم يتم موافاة لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بالحساب الختامي للصندوق وعلى لجنة التضامن القيام بذلك، مضيفا: "عليكم أن تطلبوا من الوزارة طلب تفصيلي عن الصندوق، عايزين نشوف الأموال واللي صرفوه ايه؟ واللي متعثر عندهم، معندناش صناديق خاصة بعيد عن رقباتنا".

    علي عبدالعال الحساب الختامي لتأمين الأسرة مجلس النواب

    الخبر التالى:

    عبدالعال: تصرفات أردوغان البربرية تخرج عن ميثاق الأمم المتحدة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان