الحكومة: توقيع بروتوكول لإنشاء مجمع طبي متكامل بالسويس

كتب- محمد غايات:

شهد الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، بمقر مجلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون، بشأن إنشاء مجمع طبي متكامل بمحافظة السويس بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة القومية للإنتاج الحربي ممثلة في شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة.

ووقّع على البروتوكول كل من اللواء وائل رفعت الساعي، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، واللواء مهندس ماجد سليمان السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، وهي إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.

يأتي البروتوكول، في إطار التعاون الوثيق بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة القومية للإنتاج الحربي ومشاركة كل منهما في تخفيف الأعباء عن كاهل أجهزة الدولة وحرصاً منها على دفع عجلة التنمية.

وبموجب البروتوكول، تلتزم وزارة الصحة بتوفير الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ المشروع، وإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالموافقات والتصاريح والتراخيص على أعمال المشروع محل البروتوكول من أجهزة الدولة المختلفة ( مياه – صرف صحي – كهرباء – تراخيص – دفاع مدني وخلافه )، وتوصيل جميع مرافق المشروع (كهرباء – مياه – صرف صحي)، بصفته مالك المشروع وعلى نفقته الخاصة.

كما تنفذ شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة أعمال المجمع الطبي المتكامل المزمع إقامته في محافظة السويس، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 18 شهراً.