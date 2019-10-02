"مستقبل وطن" يحصل على نصيب الأسد في انتخابات اللجان بالبرلمان

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

حازت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على نصيب الأسد من رئاسة هيئات مكاتب اللجان النوعية في دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس في الانتخابات التي أجريت اليوم الأربعاء.

من جهته وجه عاطف ناصف، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، الشكر لنواب البرلمان الذين منحوا ثقتهم لأعضاء المجلس من حزب مستقبل وطن، مشيرا إلى أن الهيئة البرلمانية بالتنسيق مع رؤساء اللجان ستقوم بدورها على أكمل وجه من أجل الوصول لأفضل النتائج لما فيه خدمة المواطنين.

وأكد ناصف، أن الفترة المقبلة ستشهد زخما كبيرا في مناقشة كافة الملفات التي تهم المواطن البسيط، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاءت تشكيل اللجان برئاسة نواب الهيئة البرلمانية للحزب على النحو التالي:

أحمد سمير – رئيسا للجنة الاقتصادية

النائب كريم درويش – رئيسا للجنة العلاقات الخارجية

النائب طارق رضوان – رئيسا للجنة الشئون الأفريقية

النائب همام العادي – رئيسا للجنة الاقتراحات والشكاوى

النائب جبالي المراغي – رئيسا للجنة القوى العاملة

النائب محمد كمال مرعي – رئيسا للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

النائب طلعت السويدي – رئيسا للجنة الطاقة والبيئة

النائب هشام الحصري – رئيسا للجنة الزراعة والري والأمن الغذائي

النائب سامي هاشم – رئيسا للجنة التعليم والبحث العلمي

النائب عبد الهادي القصبي – رئيسا للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة

النائب محمد خليل العماري – رئيسا للجنة الشئون الصحية

النائب هشام عبد الواحد – رئيسا للجنة النقل والمواصلات

النائب أحمد بدوي – رئيسا للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

النائب عماد سعد حمودة – رئيسا للجنة الإسكات والمرافق

النائب أشرف رشاد – رئيسا للجنة الشباب والرياضة

النائب علاء عابد – رئيسا للجنة حقوق الإنسان