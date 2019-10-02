الري تكشف تفاصيل اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل

كتب- أحمد مسعد :

ترأس الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل؛ لبحث موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المطلوبة لتأهيل ورفع كفاءة وإحلال وتجديد أفمام ومصبات الترع، وتحديث خرائط تلك الزمامات بطريقة آلية.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع إجراءات إدارة موسم السيول للعام الجاري، حيث جرى توضيح حزمة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بكافة المناطق التابعة لولايتها على مستوى الجمهورية وأثر تلك الإجراءات على درء مخاطر الأمطار والسيول لهذا العام والاستفادة من مياه الأمطار والسيول وتقليل فرص إهدارها وذلك بفضل التوسع في نظام التنبؤ.

كما استعرضت اللجنة موقف إجراءات المتابعة المستمرة والمعاينات على الطبيعة ومنها تطهير المصارف خاصة التى تستقبل مخرات السيول وجاهزية مراكز الطوارئ للتعاون مع كافة القطاعات وكذلك جاهزية المحطات وجسور المصارف لاستيعاب أية زيادات في مناسيب المياه نتيجة لمخاطر الأمطار والسيول والطقس السيء بالإضافة الى جاهزية المحطات الحرجة بغرب الدلتا مثل (المكس- الطابية- القلعة- الخيري- تروجة- ادكو ....).

ووجه عبد العاطى، ضرورة قيام كافة أجهزة الوزارة المختلفة بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لمعدلات الأمطار وقياسات حجم إيراد النهر الوارد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدارته بالشكل الأمثل.