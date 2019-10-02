جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الأربعاء، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على طاقم الطائرة الخاص بإحدى شركات الطيران القادمة من غوانزو، تم الاشتباه في حقائب إحدى المضيفات، وبتفتيشها تم العثور على 20 هاتفًا محمولًا.

وأشار إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط.​