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    غدا.. محافظ القاهرة يوزع عقود تقنين أوضاع عدد من مستثمري شق الثعبان

    12:30 م السبت 19 أكتوبر 2019
    غدا.. محافظ القاهرة يوزع عقود تقنين أوضاع عدد من مستثمري شق الثعبان

    اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

    كتب- محمد نصار:

    تعقد محافظة القاهرة، غدا الأحد، اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة خالد عبد العال محافظ القاهرة وبحضور نوابه الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

    ويعقب المجلس حفل توزيع عقود تقنين أوضاع لعدد من مستثمري منطقة شق الثعبان ، بالإضافة إلى عقود التقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون 144.​

    خالد عبد العال القاهرة منطقة شق الثعبان

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