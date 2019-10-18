وزيرة البيئة تستقبل أول متسلق جبال مصري من ذوي القدرات الخاصة

كتب - محمد نصار:

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الجمعة، المغامر المصري مازن حمزة أول متسلق جبال من ذوي القدرات الخاصة، حيث ناقشت إجراءات واستعدادات تسلق بطل مصري جديد من ذوي القدرات الخاصة لجبل موسى يوم 27 أكتوبر الجاري، تحت رعاية وزارة البيئة ودعما للسياحة البيئية في مصر.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزيرة البيئة لدعم الشباب ودمجهم في العمل البيئي كأحد استراتيجيات الوزارة لخلق جيل جديد من حماة البيئة والتنوع البيولوجي ويصبحوا سفراء للبيئة في كافة ربوع مصر.

وأكدت الوزيرة - خلال اللقاء - على أهمية دور الشباب في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، كما استعرضت جهود الوزارة لدعم الشباب والأطفال ذوي الهمم والقدرات الخاصة ودمجهم في العمل البيئي.

من جانبه، أكد مازن حمزة أنه يقوم حاليا بالإشراف على تدريب تسلق بطل مصري جديد من ذوي القدرات الخاصة تحت رعاية وزارة البيئة للترويج للسياحة البيئية في مصر، خاصة أن وزارة البيئة تنتهج استراتيجية جديدة لدمج المجتمع وفتح قنوات تواصل مع كافة فئاته تأكيدا على روح المشاركة في العمل البيئي كأحد أهم سبل حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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