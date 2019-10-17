الحريري يعرب عن تقديره للرئيس السيسي ولدور مصر الداعم للبنان

القاهرة - أ ش أ:

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي ولدور مصر الداعم للبنان.

جاء ذلك خلال استقبال الحريري لسفير مصر في بيروت نزيه النجاري، حيث أقام مأدبة تكريماً له بمناسبة قرب انتهاء مهمته في لبنان، بحضور وزيريّ الاتصالات والإعلام في الحكومة اللبنانية، وسفراء الكويت وفلسطين والمملكة المتحدة، وعدد من المسؤولين اللبنانيين ومستشاري رئيس الوزراء سعد الحريري.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الخميس أن السفير النجاري عبر عن شكره وتقديره للدعم الذي وجده على مدار سنوات عمله في لبنان، مؤكدا حرص مصر الكبير على دورها العربي وعلى تعزيز العلاقات مع لبنان وسائر الدول العربية.

وقام رئيس الحكومة بتسليم السفير درع تكريمي تقديراً لجهوده في دعم لبنان.