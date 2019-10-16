وزيرا النقل والبيئة يناقشان تحويل الموانئ البحرية إلى "خضراء"

كتب- أسامة علي:

اجتمع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد؛ لمتابعة تقييم ومراجعة الوضع البيئي الموانئ البحرية واستعراض تقرير اللجنة المختصة بإعداد تقرير عن الوضع البيئي في كل ميناء بحضور اللقاء رئيسي موانئ البحر الأحمر وميناء دمياط ونائب رئيس ميناء الاسكندرية ورئيس جهاز شئون البيئة.

في بداية الاجتماع أكد وزير النقل، على ضرورة وضع أولوية لتحويل الموانئ المصرية إلى خضراء طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ولفت إلى أن ذلك يأتي بالعمل على تنفيذ ضوابط ومعايير البيئة للمواني الخضراء والتي تتفق مع المعايير الدولية، ووضع حلول مبتكرة للمشكلات البيئية تراعي تحسين جودة الهواء وخفض الضوضاء وتطبيق أحدث التكنولوجيات في إدارة أنظمة الشحن والتفريغ والتخزين وتداول البضائع ودخول وخروج السيارات والبضائع من وإلى الميناء.

ومن جانبها أكدت وزيرة البيئة أنه جارٍ إعداد مخطط لتحويل الموانئ البحرية الى موانئ خضراء "موانئ بيئية" بالتعاون مع وزارة النقل بناءً على تكليف من الرئيس السيسي وأن عمل اللجنة المشكلة يأتي في هذا الإطار.

واستعرض الجانبان نتائج اللجنة المشكلة لتقييم الوضع البيئي في موانئ (البحر الأحمر-الاسكندرية والدخيلة- دمياط) حيث تم استعراض نتائج الوضع البيئي لكل ميناء (خطة إدارة البيئة للميناء والسجل البيئي والرصد الذاتي ونتائج تحليل جودة الميناء وخطط الطوارئ البيئية ونظام المتابعة والرقابة والتنسيق وحالة كل من الارصفة والمسطحات المائية لكل ميناء).

واستعرض وزير النقل، جهود الموانئ البحرية في هذا المجال، مشيرا إلى أنه يجرى متابعة التزامات الشركات المتعاملة مع الميناء بالاشتراطات البيئية وزيادة المساحات الخضراء بالموانئ والتأكيد على الالتزام بالقواعد الإرشادية للبيئة مع ملاحظة أن ميناء دمياط هو الميناء الوحيد الحاصل على شهادة المواصفة الدولية للبيئة والاهتمام بأعمال بالرصد البيئي الذاتي لنوعية الهواء والضوضاء والمسطح المائي داخل جميع الموانئ البحرية ووضع خطة يومية للمرور على المسطحات المائية وتحديث خطة الطوارئ لحوادث التلوث البيئي.

ولفت إلى أنه جارٍ اتخاذ إجراءات عمل خطة للتخلص من المخلفات الخطرة وتدعيم أسطول وحدات التطهير للمسطح المائي بشراء وحدات جديدة وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة انتشال السفن الغارقة داخل أحواض الموانئ والقنوات الملاحية.

يذكر أن مصطلح الميناء الأخضر يعني ميناء قليل التأثير السلبي على البيئة ويراعي كافة الاعتبارات البيئية في كل مراحل الإنشاء والتشغيل ويمثل الميناء الأخضر والمعروف أيضا باسم الميناء البيئي نموذجا للتنمية المستدامة للموانئ و تعود فوائده بالنفع الاقتصادي على الدولة والمجتمع.