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    أردوغان يزور روسيا الثلاثاء المقبل

    10:34 م الأربعاء 16 أكتوبر 2019
    أردوغان يزور روسيا الثلاثاء المقبل

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

    أنقرة (د ب أ)

    يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة رسمية إلى روسيا، الثلاثاء المقبل، تستغرق يوما واحدا.

    وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، نقلته وكالة أنباء الأناضول الرسمية مساء الأربعاء،أن أردوغان سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بمدينة سوتشي.

    وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن أردوغان وبوتين، سيبحثان الوضع في سوريا، والعملية السياسية فيها، ومكافحة الإرهاب.

    كان الكرملين أعلن الليلة الماضية أن اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس فلاديمير بوتين وأردوغان، وأن بوتين دعا أردوغان لزيارة روسيا.

    وبحث الجانبان خلال الاتصال الأوضاع في سوريا، في ظل العملية العسكرية التركية شمالي البلاد.

    وأضاف بيسكوف أن روسيا تتوقع من تركيا أن تكون عمليتها العسكرية في شمال سوريا "متناسبة" مع متطلباتها الأمنية.

    رجب طيب أردوغان تركيا روسيا فلاديمير بوتين

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