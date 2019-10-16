"الأورمان" تنتهي من تطوير 42 قرية ضمن القرى الأكثر احتياجًا في 12 محافظة

كتب - محمد سامي:

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية انتهت من تطوير وإعادة إعمار (42) قرية ضمن القرى الأكثر احتياجًا في 12 محافظة مختلفة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وأوضح شعبان - في تصريحات اليوم الأربعاء- أن المحافظات هي الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان ، الدقهلية، الغربية، البحيرة، الشرقية ، لافتا إلى أن بروتوكول التعاون الثالث مع صندوق تحيا مصر والذي يتضمن رفع كفاءة (2885) منزلا موزعة على (100) قرية من القرى الأكثر احتياجًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 125 مليون جنيه.

وأكد شعبان أن تعاون الأورمان مع صندوق تحيا مصر في إعادة تنمية القرى الأكثر احتياجًا بدأ منذ عام 2016 وأثمر عن رفع كفاءة عدد (7475) منزلًا متهالكًا في (232) قرية من خلال توقيع عدد (2) بروتوكول تعاون بقيمة 200 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن التعاون بين صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي، ودعم دوره في تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

​