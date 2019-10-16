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    خبير فى جراحات الأنف والأذن والحنجرة بالمركز الطبى العالمى

    01:45 م الأربعاء 16 أكتوبر 2019
    خبير فى جراحات الأنف والأذن والحنجرة بالمركز الطبى العالمى

    المركز الطبي العالمي

    كتب- أحمد مسعد:

    أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، استضافة المركز الطبي العالمي، الخبير الإلماني الدكتور جيرو شتراوس، خبير جراحات الأذن الدقيقة ومناظير الأنف وقاعدة الجمجمة وجراحة الحنجرة والقصبة الهوائية من يوم 18وحتى 20 أكتوبر.

    وأوضح الرفاعي، في بيان الأربعاء، أن جميع الحالات تناظر بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

    وأضاف المتحدث الرسمي، أنه لسهولة التواصل رقم الخط الساخن 16221 - الموقع الإلكتروني الرسمي (اضغط هنا) .​

    المركز الطبي العالمي تامر الرفاعي القوات المسلحة جراحات الأذ

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