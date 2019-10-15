شيخ الأزهر: ندافع عن القضية الفلسطينية بالغالي والنفيس

كتب - محمود مصطفى:

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن موقف الأزهر الشريف ثابت تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عنها بالغالي والنفيس على أرض الواقع وفي المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الإمام الأكبر، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، خلال زيارته القاهرة.

ودعا الإمام الأكبر، الدول المحبة للسلام إلى الوقوف بجوار الحل العادل للقضية الفلسطينية، وحماية المسجد الأقصى من الاعتداءات المتكررة.

من جانبه، أطلع قاضي قضاة فلسطين، شيخ الأزهر على تطورات الحالة الإنسانية في فلسطين وخاصة الوضع في مدينة القدس المحتلة، مؤكدا ضرورة وجود موقف عربي موحد تجاه ما يحدث للشعب الفلسطيني على وجه العموم ومدينة القدس المحتلة على وجه الخصوص، لافتًا إلى أن موقف الإمام الأكبر الداعم والمساند للقضية الفلسطينية له تأثير كبير بين قادة ورؤساء الدول.