"حقوق إنسان النواب": الرئيس وضع المرأة في مقدمه اهتماماته

كتبت- ميرا إبراهيم:

أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرأة المصرية ودعمها، مضيفا: "عندما طالبنا الرئيس باستحداث وزارة للمرأة، قال إن قضايا المرأة هي من أهم اولويتنا، وذلك إن دل على شيء فإنما على علمه الجيد بحجم المسئولية الملقاه على كاهل المرأه داخل المجتمع".

جاء ذلك في كلمه وجهها إلي الملازم أول أمنية إبراهيم، التي حضرت اللقاء الذي جمع الوفد البرلماني، مع مدير أمن محافظة الإسكندرية اللواء أشرف الجندي كأولي المحطات في إطار الزيارة التفقديه للجنة لعدد من الأقسام الشرطية.

ووجه رئيس لجنة حقوق الإنسان في كلمته رسالة للضابطة: مفادها: "وجودك كضابطة داخل هذه المؤسسة شرف كبير يجب أن تفتخري به، وأيضا شرف للمرأه المصرية أن تكون ممثله بالوزارة بهذه القدرات والقوة".

كما طالب من وزير الداخلية بزيادة أعداد الضابطات بالوزارة بما يتناسب ويتلائم مع حجم مساندة المرأه المصرية في كافه المراحل المفصلية التي مرت بها البلاد، حيث قدمت هذه المرأه أزواجها وأولادها فداء للوطن ومساندة كافه مؤسسات الدولة. ​