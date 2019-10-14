افتتاح فعاليات مؤتمر "الذرة من أجل السلام"

كتب- محمد صلاح:

أعلن، صباح يوم الاثنين، الدكتور إباء الحصري مدرس الكيمياء الصيدلية بهيئة الطاقة الذرية ورئيس مؤتمر "الذرة من أجل السلام"، أن أحد أهداف المؤتمر تتمثل في إيجاد شبكة للتعاون بين العلماء المصريين والألمان بصورة عامة، ودعم التبادل العلمي بينهما فى مجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية من خلال الزمالات التي تتيحها مؤسسة الكسندر فون هومبولت.

وقال الدكتور إباء الحصري رئيس المؤتمر في كلمته الافتتاحية لمؤتمر "الذرة من أجل السلام"، الذي بدأ أعماله صباح اليوم بالقاهرة ويعقد على مدى يومين وتنظمه هيئة الطاقة الذرية المصرية بالتعاون مع مؤسسة الكسندر فون هومبولت الألمانية، وبمشاركة مئة وخمسين من العلماء والباحثين المصريين والألمان، إن المؤتمر يستهدف أيضا فتح قنوات جديدة لتنسيق المزيد من المشروعات البحثية في هذا المجال الهام للغاية من مجالات البحوث العلمية.

وأوضح رئيس المؤتمر أن أحد الأهداف الهامة للمؤتمر تتمثل في زيادة ورفع الوعي بالتطبيقات السلمية غير المحدودة للطاقة الذرية وإلقاء الضوء على استخداماتها الهامة للغاية في حياتنا اليومية.

وأضاف أن المؤتمر يتناول عددا من الموضوعات البحثية المختلفة المتعلقة بمجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، ومنها الطب النووي والكيمياء النووية وعلوم المواد والتطبيقات الصناعية والطبية والتقنية للمفاعلات البحثية السلمية، وإدارة النفايات النووية وغيرها من المجالات المتعلقة بالمجال النووى السلمي.

ووجه رئيس المؤتمر الشكر إلى مؤسسة الكسندر فون هومبولت التي أشار إلى أهمية دورها فىي رعاية المؤتمر بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية.

ويعتبر " مؤتمر الذرة من أجل السلام " هو المؤتمر الدولى الثانى الذى يعقد فى مصر تحت رعاية مؤسسة الكسندر فون هومبولت الألمانية بعد مؤتمر " الشبكة الألمانية - المصرية للإبداع والتنمية " الذى رعته المؤسسة أيضا فى مصر وعقد فى عام 2017 .