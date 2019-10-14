خبيرة: القارة السمراء متعطشة لسياحة مصر

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوي، إن الصورة الذهنية الإيجابية والخالدة عن مصر لدى أبناء القارة السمراء، أقوى بوابة لجذب السياحة الإفريقية للمقصد السياحي المصري، وأثبت ذلك فعليًا وفقًا لآخر الإحصائيات حيث ارتفعت عدد الليالي السياحية الأفريقية الوافدة إلى مصر بمعدل 290% مابين عام 2016 و2018.

وأكدت العدوي في تصريحات صحفية، أن أبرز التحديات أمام حركة السياحة الإفريقية الوافدة إلى مصر زيادة عدد رحلات الطيران وتسهيلات إصدار التأشيرة السياحية، مشيرة إلى العديد من الدول التي تنتهج سياسة توفير تسهيلات عبر حزم وبرامج سياحية وتسيير الطيران العارض والمنتظم لخلق معدلات سياحية أعلى.

ونوهت الخبيرة السياحية، إلى أن السوق الأفريقية متعطشة لزيارة مقاصد مصر المختلفة، مطالبة بسرعة عقد ورش عمل ولقاءات مع الجانب الأفريقي ممثلًا السياحيين من الجانبين، ووضع تصور شامل عن المتطلبات والاحتياجات ليخرج بخطة كاملة تنفذ على أرض الواقع، لتكون القارة السمراء سوقًا رئيسية لمصر.

وأكدت أن تدفق السياحة الأفريقية سيعكس أرقامًا سياحية، ستغير خريطة مصر والخطط الاستراتيجية القادمة ليكون هناك إصلاحًا حقيقيًا لترويج وتنشيط السياحة والاستثمار المصري في أفريقيا، قائلة: "لا تنسوا نصيب مصر العادل من السياحة الأفريقية".

وطالبت بضرورة تدفق زيارات السياحيين المصريين نحو السوق الأفريقية ودراستة بشكل جيد لبناء إستراتيجيات استهداف الفئات الأعلى دخلًا، في ظل الفرصة لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.​