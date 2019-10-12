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    نقيب معلمي سوريا: العدوان الإرهابي الأخير لن يزيدنا إلا إصرارا على دحره

    01:45 م السبت 12 أكتوبر 2019
    نقيب معلمي سوريا: العدوان الإرهابي الأخير لن يزيدنا إلا إصرارا على دحره

    وحيد الزعل

    كتب- مصطفى علي:

    قال وحيد الزعل، نقيب المعلمين السوريين، إن الشعب السوري رفض التفريط في أي حبة من التراب العربي، وأن يكون قَدَر الحكومة والرئيس بشار الأسد مواجهة الحصار والافتراءات الدولية.

    وأضاف خلال كلمته باجتماعات الهيئة التشاورية لاتحاد المعلمين العرب المنعقدة بالقاهرة اليوم، أن العدوان الأخير على سوريا الذي أدى إلى استشهاد العديد من المواطنين وتهجير البعض الآخر لن يزيدنا إلى تصميما على دحر الإرهاب والانتصار عليه.

    وتابع الزعل: شرف لنا أن ينعقد المؤتمر العشرين لاتحاد المعلمين العرب في دمشق ونحن على استعداد لتقديم كل أشكال التسهيلات لزملائنا الأعزاء. ​

    وحيد الزعل نقابة المعلمين السوريين الإرهاب سوريا بشار الأسد

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