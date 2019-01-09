"السياحة" تضع خطة لاستثمار بطولة الأمم الأفريقية

كتب ـ يوسف عفيفي:

هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الشعب المصري بفوز مصر باستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال يونيو 2019، كما هنأت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والاتحاد المصري لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد أمس بالعاصمة السنغالية "داكار" فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد المنافسة مع دولة جنوب إفريقيا.

وقالت المشاط، في بيان اليوم، إن وزارة السياحة تبدأ في التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وكافة الجهات المعنية للمساهمة في إخراج هذا الحدث الرياضي المهم بصورة تبرز من خلالها معالم مصر السياحية، وتترك انطباعا إيجابيا لدى كافة المشاركين والمشجعين والمتابعين لها حول العالم، مما سيكون له بالغ الأثر في جذب المزيد من السياحة الوافدة الى مصر.

وتابعت: الوزارة ستعد أيضًا موادًا ترويجية عن مصر لبثها قبل وأثناء البطولة، كما ستقوم الوزارة باستخدام الملاعب التي ستقام بها المباريات كمنصات لعرض المواد الترويجية الخاصة بمحاور الحملة الترويجية لمصرP2P" People 2 People"، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020 والترويج للمواقع السياحية المختلفة Branding By Destination.

وثمنت وزيرة السياحة، استضافة مصر لهذا الحدث الرياضي الكبير على أرضها خاصة أن آخر مرة استضافت فيها مصر البطولة كان في عام 2006، ويأتي هذا تزامنا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019.

وأوضحت أن فوز مصر بهذه الاستضافة يبعث برسالة إيجابية هامة عن مصر وعن الأمن والأمان الذي تتمتع به، كما أنه يعكس ثقة العالم في قدرة الدولة المصرية على استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى، موضحة أن مثل هذه الفعاليات فرصة تساهم فى إلقاء الضوء على مصر وعلى المدن المصرية التي ستقام بها مباريات البطولة.