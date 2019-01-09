مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه الأسبوعي لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية

القاهرة- أ ش أ:

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والرياضية.

ويناقش مجلس الوزراء -خلال اجتماعه- عددًا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتشجيع الاستثمارات، ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات المختلفة بعدد من المحافظات، إضافة لما يتعلق بالإجراءات والاستعدادات الخاصة بتنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

كما يتابع المجلس أيضًا ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي، وملفات تطوير قطاعي الصحة والتعليم، والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.​