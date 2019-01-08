استرداد قطعة أثرية من لندن عليها خرطوش الملك أمنحتب الأول

كتب- يوسف عفيفي

تسلمت وزارة الآثار، اليوم الثلاثاء، من مقر وزارة الخارجية المصرية، قطعة أثرية منحوته من الحجر عليها خرطوش الملك أمنحتب الأول، كانت معروضة في المتحف المفتوح بمعبد الكرنك، وكان قد تم سرقتها وتهريبها من مصر بطريقة غير شرعية.

وقال شعبان عبدالجواد المشرف العام علي إدارة الآثار المستردة، إن وزراة الآثار نجحت من خلال متابعة إدارة الآثار المستردة المستمرة للمواقع الالكترونية لصالات المزادات العالمية من رصد القطعة والتي كانت معروضة في أحد صالات المزادات بلندن، وعلى الفور اتخذت كافة الإجراءات اللازمة للتحفظ على القطعة ووقف بيعها لحين استعادتها.

وأوضح عبد الجواد، في بيان اليوم،أن التعاون المثمر بين وزارة الآثار ووزارة الخارجية والجهود الحثيثة الرامية لإستعادة القطعة الأثرية المُهربة، وتضافر جهود جميع الجهات البريطانية المعنية والسفارة المصرية في لندن حتى نجحت في وقف بيع القطعة واستعادتها واستلام السفارة المصرية بلندن لها في شهر سبتمبر الماضي.​