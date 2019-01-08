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    بالخرائط.. مركز التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار خلال 72 ساعة المقبلة

    01:53 م الثلاثاء 08 يناير 2019
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    كتب- محمد عبدالناصر:

    توقع مركز التنبؤ بالفيضان والسيول، التابع لوزارة الري، اليوم الثلاثاء، ان تشهد البلاد نشاطا للرياح، وسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

    ونشر المركز، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خرائط ونماذج بيانية لحالة الطقس خلال اليومين المقبلين.

    اليوم ٨ يناير:

    من المتوقع سقوط أمطار قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وتقل شدتها على محافظات الوجة البحرى.

    يوم ٩ يناير:

    من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

    يوم ١٠ يناير:

    من المتوقع عدم سقوط أمطار.​

    الطقس درجات الحرارة التقلبات الجوية الأمطار

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