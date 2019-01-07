وزارة الأوقاف تعلن تفاصيل جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي السنوية

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الأوقاف تفاصيل المسابقة السنوية التي تجريها الوزارة بالتعاون مع اللجنة العليا لجائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي المشكلة بموجب حجة وقف الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، أنه تقرر تخصيص مبلغ 20 ألف جنيه لجائزتين أصليتين بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 10 آلاف جنيه في أي من موضوعي (دور الإعلام في نشر القيم الإسلامية)، و(النموذج النبوي في بناء الأسرة وإعلاء مكانة المرأة).

وأضاف البيان أنه تقرر تخصيص مبلغ 40 ألف جنيه لعدد 8 جوائز تقديرية بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 5 آلاف جنيه في أي من الموضوعين السابقين وتخصيص مبلغ 30 ألف جنيه لـ 10 جوائز تشجيعية للبحوث الجيدة غير الفائزة بالجوائز التقديرية والأصلية بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 3 آلاف جنيه في أي من الموضوعين.

وتقرر تقديم البحث بموجب إيصال في ميعاد غايته 31 يناير الحالي إلى مكتب المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك من عدد 3 نسخ بما لا يقل عن 70 صفحة ولا يجاوز 150 صفحة مع 3 ثلاث نسخ ملخصات للبحث بما لا يقل عن 10 صفحات ولا يجاوز 20 صفحة.

ويشترط في البحث أن يكون معدًّا للمسابقة ولم يسبق نشره أو تقديمه لأية جهة أخرى وأن يكون متميزًا ويتضمن إضافات واجتهادات جديدة تنفع الإسلام والمسلمين، وألا يكون صاحبه قد سبق له الحصول على جائزة أصلية في المسابقة خلال 3 سنوات سابقة لإتاحة الفرصة لغيره، وللجنة شئون الوقف طبع أي بحث فائز متى قدرت ذلك دون أي حق قبلها.

وسيقام حفل لتوزيع الجوائز يوم الخميس الأخير من شهر أبريل القادم.

يذكر أنه يتم سنويًا تنظيم تلك المسابقة في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف وهيئة قضايا الدولة.​