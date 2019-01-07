السكة الحديد: إصابة 3 أشخاص بعد اقتحام سيارة ملاكي "مزلقان" بخط منوف

القاهرة- أ ش أ:

ذكرت هيئة السكة الحديد، اليوم الإثنين، أن 3 أشخاص أصيبوا اليوم بعدما اقتحمت سيارة ملاكي كانت تقلهم "مزلقان" سنتريس بين محطتي "الحلواصي" و"أشمون" بخط منوف.

وأوضح رئيس الهيئة المهندس أشرف رسلان - في تصريح صحفي - أن عدم التزام سائق السيارة الملاكي بالتعليمات أثناء عبور مزلقانات السكة الحديد واقتحامه للمزلقانات تسبب في كسر الضلفة الشرقية للمزلقان واحتكاك السيارة بآخر عربة بالقطار؛ ما نتج عنه إصابة ثلاثة من ركاب السيارة الملاكي بينما لم تتأثر حركة القطارات.

وناشدت الهيئة قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.