بالأسعار وأرقام العمارت.. الإسكان تبدأ حجز 5694 شقة بـ"سكن مصر"

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت أمس وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، حجز 5694 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، كمرحلة تكميلية وذلك للمواطنين السابق تقدمهم لحجز الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى والثانية من وحدات المشروع ولم يوفقوا في الحصول على وحدة سكنية بالقرعات العلنية التي تم إجراؤها للمرحلتين.

وينشر مصراوي، سعر المتر في كل مدينة وعدد الوحدات المطروحة بها، وكذلك مناطق الوحدات، ومقدم الحجز الذي يتم استكماله إن وجد.

احتلت القاهرة الجديدة، الأعلى ضمن المدن في عدد الوحدات المطروحة بها، وكذلك الأغلى سعرًا، ووصل سعر المتر بها إلى 6650 جنيهًا، كسعر موحد لكل المناطق، أي أن الوحدة التي تصل مساحتها إلى 118 مترًا ستكون بـ784 ألف جنيه، ويصل سعر مقدم الحجز إلى 70 ألف جنيه، فيتم طرح بها 2989 وحدة.

وفي مدينة 6 أكتوبر وصل سعر المتر إلى 5525 جنيه، كسعر موحد للمتر، فيتم طرح 2043 وحدة، بمساحات من 106 متر وحتى 118 متر، فسعر أعلى وحدة سيكون 651 ألف جنيه.

وفي مدينة العبور، فوصل سعر المتر إلى 5250 جنيهًا، ومقدم حجز 55 ألف جنيه، وفي مدينة غرب قنا، وصل سعر المتر إلى 3440 جنيهًا للمتر، ومقدم حجز 40 ألف جنيه، كما تشهد مدينة ناصر غرب أسيوط طرح الوحدات بسعر 3480 جنيهًا للمتر، و40 ألف كمقدم حجز، وفي المنيا الجديدة، يصل السعر إلى 3400 جنيه للمتر، بمقدم حجز يصل إلى 40 ألف جنيه.

مواصفات المشروع:

الوحدات المطروحة تخصص بنظام القرعة العلنية، على أن يتم التسليم خلال 18 شهرًا من إجراء القرعة، وتتراوح مساحات الوحدات بين 115 مترًا وحتى 118 مترًا، بمستوى تشطيب متميز، ويحاط المشروع بسياج شجري، بجانب توافر أعمال تنسيق موقع متميزة، وخدمات تجارية، وحدائق خاصة لشقق الدور الأرضي.

طريقة التخصيص:

يتم التخصيص في هذه القرعة بأسبقية الحجز بخلاف السابق كان عن طريق القرعة العلنية، كما أن التقديم يتم بشكل إلكتروني دون شراء كراسات شروط في الطروحات السابقة.

طريقة السداد:

- 10 % مقدم حجز، بنظام التحويل البنكي، أو بشيك معتمد، أو نقدًا.

- استكمال سداد 20% من إجمالي ثمن الوحدة بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية، و0.5% لحساب مجلس الأمناء).

- سداد باقي ثمن الوحدة 6 دفعات ربع سنوية، تستحق الدفعة الأولى منها بعد 3 أشهر من تاريخ إجراء القرعة، وبواقع 10 آلاف جنيه للقسط.

- سداد 10% من ثمن الوحدة دفعة تعاقد واستلام.

- بدائل السداد: النوع الأول، السداد على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات، بحيث يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد بإخطار العميل للاستلام.

- النوع الثاني، عن طريق التمويل العقاري، على أن يكون سداد أقساط ربع سنوية متساوية بدون فوائد، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد للاستلام، وفقًا لإخطار العميل، ولحين الحصول على موافقة جهة التمويل.

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