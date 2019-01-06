بابا الفاتيكان في كلمته للشعب المصري: "ليحل السلام والبركة على هذه الأرض"

كتب- محمد نصار:

وجه البابا فرانسيس الأول، بابا الفاتيكان، التحية لجمهورية مصر العربية والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال فرانسيس، في كلمة مسجلة، تم إذاعتها خلال افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، اليوم الأحد: "لترتفع على الدوام العبادة المقبولة لله في أعلى السماوات، ويحل السلام والبركة على الأرض، لجميع البشر الذين يحبهم الله".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، اليوم الأحد، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأعضاء المجمع المقدس، وعدد من الشخصيات العامة، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد.

وتعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الأكبر في الشرق الأوسط، وتسع لـ8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا.

وتقع الكاتدرائية الجديدة شرق مشروع أرض المعارض (إكسبو)، جنوبي الحديقة المركزية بالعاصمة الجديدة، على مساحة 15 فدانا (نحو 63 ألف متر مربع).

وتتضمن هذه المساحة مقر الكاتدرائية الذي يمتد لـ7500 متر مربع، وكنيسة (الشعب)، إضافة إلى مبنى المقر البابوي، وصالة استقبال وقاعة اجتماعات ومكاتب إدارية.