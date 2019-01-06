هدوء بامتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة القاهرة في أسبوعها الثاني

كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن تقرير سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات، الذى رفعه عمداء الكليات لرئيس الجامعة، لم يرصد أي ظواهر سلبية تؤثر على سير الامتحانات أو معوقات فى اللجان بشكل عام.

وأشار الخشت، حسب بيان، إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول في أسبوعها الثاني، تسير وفق نظام منضبط، بعد أن اتخذت الجامعة كافة الترتيبات الخاصة بتأمين أعمال الامتحانات، من حيث توفير أفراد الأمن الإداري لتأمين مقار الامتحان، وطباعة أوراق الامتحان في نفس اليوم وعدم تداولها على أجهزة متصلة بالإنترنت للحفاظ على سريتها، وتوافر اللجان الخاصة للطلاب من ذوي الإحتياجات، وعدم دخول التليفون المحمول لقاعات الامتحان، مؤكدآ أنه لم تحدث أي تجاوزات أو أحداث من شأنها التاثير على أعمال الامتحانات حتى الأن.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه تم مراعاة إجازات أعياد الميلاد خلال وضع جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، مشيرآ إلى أن الامتحانات تقيس مستوي الطالب المتوسط والمستويات العليا للتفكير، وأن أسئلة الامتحانات قائمة علي استرجاع بعض المعلومات، وليست قائمة علي الحفظ والتلقين، وذلك في إطار سعي الجامعة لتنمية قدرة الطلاب علي الإستيعاب والفهم وتنمية طريقة التفكير العلمي لديهم وحل المشكلات، ما يساعد على الابتعاد عن الحفظ دون فهم.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم تشكيل لجنة للطواريء لمتابعة الامتحانات بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس القسم المختص أو من ينوب عنه وأستاذ المادة، بحيث يكون من سلطة اللجنة التعامل مع المشاكل الطارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، مشيرآ إلى تراجع حالات الغش بشكل ملحوظ.