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    الأعلى للجامعات يطالب المتقدمين لترقيات "الأستاذ" بضرورة التوجه إلي مقرهم

    12:40 م الأحد 06 يناير 2019
    الأعلى للجامعات يطالب المتقدمين لترقيات "الأستاذ" بضرورة التوجه إلي مقرهم

    المجلس الأعلى للجامعات

    كتبت-داليا شبل:

    طالب المجلس الأعلى للجامعات، المتقدمين من أعضاء هيئة التدريس للترقية لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد، ضرورة التوجه لوحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات بمقر جامعة القاهرة للتقدم للحصول على تقرير معامل التأثير للدوريات التي تم نشر الأبحاث بها.

    وتابع الأعلى للجامعات، عبر موقعه الإلكتروني، يأتي ذلك تزامنا مع التقدم للحصول على تقرير فحص الاقتباس بمقر الوحدة بجامعاتهم، لضمان سرعة الحصول على التقارير المطلوبة وإرسالها للجان العلمية.

    المجلس الأعلى للجامعات هيئة التدريس جامعة القاهرة

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