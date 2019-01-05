التعليم العالي: القومي للبحوث يزور طلاب المدارس لتوسيع أفقهم العملية

كتبت- داليا شبل:

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدماً من الدكتور محمد محمود هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث، حول زيارة عدد من طلاب المدارس المصرية للمركز القومي للبحوث خلال شهر ديسمبر الماضي.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، أكد هاشم على أن هذه الزيارات تأتى في إطار حرص المركز القومي للبحوث على التواصل مع طلاب المدارس في المراحل المختلفة لإمدادهم بكل ما هو جديد في قطاع البحث العلمي وتوسيع آفاقهم العلمية، والإجابة على كل تساؤلاتهم واستفساراتهم بما يخدم كافة مجالات التوعية، ونشر ثقافة البحث العلمي في المجتمع.

وتابعت التعليم العالي: كما أشار التقرير إلى زيارة الصف الحادي عشر بمدرسة ران الألمانية بالقاهرة Rahn schulen Kairo)) لمعامل المركز، وشعبة بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية، حيث تم تفقد المعشبة النباتية، واستمع الطلاب لشرح عن تاريخ المعشبة ومشاهدة بعض العينات النباتية وكيفية تحضيرها، كما تفقدوا معمل زراعة الأنسجة بشعبة بحوث الوراثة الهندسية والبيوتكنولوجى، واستمع الطلاب إلى شرح مبسط عن هذه التقنيات وكيفية الاستفادة منها في المجالات المختلفة.

كما قام الطلاب بزيارة العالمة الجليلة الدكتورة فايزة محمد حمودة (أم النباتات الطبية في مصر والوطن العربي) كنموذج لعلماء مصر الأوفياء والمتميزين، وأعربوا عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه، مطالبين بإجراء بعض التجارب البسيطة كجزء من دراستهم لشهادة البكالوريا الدولية (IB) وتنظيم زيارات للطلاب من مختلف المراحل الدراسية للمركز.

وأضافت التعليم العالي: كما أشار التقرير إلى زيارة مجموعة من طلاب الصف الثاني الثانوي بمدرسة الأورمان لمعامل وعيادات مركز التميز الطبي بالمركز القومي للبحوث، حيث بدأت الجولة بزياره لوحدة الإنزيمات التعويضية، ومناظرة حالات الأطفال التي تتلقى العلاج هناك، وعيادات العيوب الخلقية الطرفية للأطفال والتي حازت على اهتمام الطلبة وفتحت باب التساؤل عن الأمراض الوراثية ومشاكل زواج الاقارب، وتفقدوا أيضا عيادات الأسنان والجلدية مع تقديم شرح واف لأجهزة الليزر المستخدمة في علاج الحالات الجلدية المختلفة، ثم زيارة عيادات الباثولوجيا الإكلينيكية، وانتهت الجولة بزيارة لعيادات الصحة الإنجابية، والغدد والتوحد.

وأوضح التقرير قيام عدد من طلاب مدرسة الشهيد أحمد محمود مصطفى الرسمية للغات بزيارة لشعبة بحوث البيئة بالمركز بأقسامها الثلاث (قسم الطب البيئي والمهني- قسم بحوث تلوث الهواء - قسم بحوث تلوث المياه)، وتعرفوا على برامج التوعية بمخاطر التدخين والملوثات البيئية على الصحة وطرق قياسها والحد منها بالطرق العلمية الحديثة، وتأثيره على تلوث الهواء وتبسيط طرق مقاومة الدخول في دائرة التدخين، والدور الإيجابي لكل فرد في المجتمع للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، وطرق العلاج المتاحة من خلال عيادة الإقلاع عن التدخين بالمركز، وإلقاء الضوء على التغذية الصحية وأهميتها على الصحة العامة، ورفع كفاءة التحصيل الدراسي والنمو الجسماني والعقلي السليم.

وأردفت التعليم العالي، وتفقد الطلاب معامل الشعبة لزيارة معمل البيولوجيا الجزيئية التابع لقسم الطب البيئي والمهني، واستمعوا إلى شرح لطرق الكشف عن الاستعداد الجيني للإصابة بالأمراض المزمنة الناتجة عن التعرض للملوثات البيئية ومنها التدخين، وكذلك السمية الجينية التي قد تنتج عن التعرض للملوثات المسرطنة.

وأضاف التقرير أن مجموعة من طالبات مدرسة قليوب الثانوية بنات تفقدن معامل الشعبة الصيدلية للتدريب على فصل المواد الفعالة من النباتات؛ وذلك تمهيدا لاشتراكهم في مسابقة معرض العلوم والهندسة (إيسف مصر).