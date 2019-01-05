عبدالعال مهنئا البابا تواضروس بعيد الميلاد: وقفتم سدا منيعا ضد الأعداء

كتب- أحمد علي:

بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وجاء نص البرقية التى بعثها رئيس مجلس النواب على النحو التالى:

قداسة البابا تواضروس الثاني

بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

تحية إعزاز وتقدير لقيمتكم وقامتكم.. وبعد،

يطيب لنا أن نتقدم لقداستكم ولجميع الأخوة المسيحيين، باسمي واسم أعضاء مجلس النواب، بأصدق التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعياً المولى عز وجل أن يكون عام خير ونماء.. عاماً يسوده السلام والأمن والأمان على شعب مصر، وأن يمتع قداستكم بموفور الصحة والعافية.

وتابع : لقد وقفتم دائماً سداً منيعاً أمام محاولات أعداء الوطن وخصومه، للنيل من وحدة النسيج الوطني وتمزيق لحمته وزرع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد الذين انصهروا في بوتقة واحدة، ضد كل من أراد بمصر السوء، فضربوا بذلك أروع الأمثلة في الحفاظ على كيان الدولة وحماية مؤسساتها، وقلتم قولتكم المعبرة: "نستطيع أن نعيش بلا كنائس، ولكن لا نستطيع أن نعيش بلا وطن".

وسلام على شعب مصر.

وكل عام وأنتم بخير.