"العماري": بدء تشييد كوبري جديد أعلى مزلقان أبوالجود بالأقصر

كتب - أسامة عبدالكريم:

أعلن الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، بدء أعمال تشييد كوبري جديد أعلى مزلقان أبوالجود شمال الأقصر، وذلك تنفيذًا لمطالب الأهالي بتلك المنطقة، وتجنبًا لوقوع مزيد من الحوادث التي راح ضحيتها الكثير من الأشخاص بسبب العبور غير الآمن من خلال مزلقانات السكة الحديد.

وأوضح "العماري" في بيان اليوم، أنه رصد شكاوي المواطنين جراء عدم وجود كوبري للمشاة أعلى مزلقان أبوالجود، تلك المنطقة المكتظة بالسكان، والمحلات التجارية، والتي تضم موقفًا للسيارات، ووقوع الكثير من حوادث الدهس أسفل عجلات القطارات إثر قيام المواطنين بالعبور عبر الفتحات المتواجدة بالأسوار الخراسانية المحيطة بالمزلقان.

وأضاف أنه تقدم بمذكرة للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة بشأن إقامة الكوبري، والتي قامت بدورها بإصدار موافقة علي مطلب الأهالي والتصديق علي المذكرة، وتخصيص مبلغ مليون جنيه لإقامة الكوبري.