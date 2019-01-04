"الخدمات البيطرية" تختتم برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة الأطباء الليبيين

كتب- أحمد مسعد:

اختتمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية فعاليات البرنامج التدريبي لكوادر الأطباء البيطريين الليبيين، والذي عقد تحت رعاية الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الفترة من 24 نوفمبر الماضي، وحتى 3 يناير الجاري، في إطار التعاون الدولي بين مصر وليبيا، من خلال المركز المصري الدولي للزراعة، بالاشتراك مع الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية ومنظمة الأغذية والزراعة "فاو".

وذكر بيان للوزارة اليوم الجمعة أن المركز الدولي للزراعة نظم احتفالية لتسليم الشهادات على المتدربين، بقاعة المؤتمرات بالعلاقات الزراعية الخارجية، وذلك بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور هشام علام المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، فضلا عن ممثلي منظمة الأغذية والزراعة.

وسلمت الدكتورة منى محرز شهادات إتمام البرنامج التدريبي متمنية دوام التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين بشكل مستمر وأوسع، وذلك لحماية الثروة الحيوانية وللحفاظ على الصحة العامة بالبلدين الشقيقين.

من جهته، قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار تبادل الخبرات بين الجانب المصري والليبي في مجال نظم الإنذار المبكر والترصد والتصدي للأمراض الحيوانية العابرة للحدود، حيث تم إعداد البرنامج تحت عنوان "نظم الإنذار المبكر والإبلاغ والترصد الوبائي".

وأضاف أن البرنامج استهدف تدريب كوادر الأطباء البيطريين من دولة ليبيا الشقيقة ورفع كفاءتهم، في مجالات الوبائيات والترصد للأمراض والصحة الحيوانية والتصدي للأمراض الحيوانية العابرة للحدود، وكذلك سياسات وإجراءات الحجر البيطري والذي يهدف في النهاية إلى التصدي للأمراض الحيوانية والتي لها أثر مباشر على الصحة العامة والاقتصاد في كلا البلدين.

وأشار إلى أنه تم على هامش البرنامج وضع تصور لمجالات التعاون المستقبلي بين البلدين في مجال الترصد والمكافحة للأمراض العابرة للحدود، وكذلك اشتمل البرنامج على جوانب نظرية وورش عمل بجانب تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية، وذلك لتبادل الخبرات بين الدولتين الشقيقتين.