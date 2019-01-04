وزير الزراعة يُحيل مديري مديريات الإصلاح في 5 محافظات إلى النيابة

كتب- أحمد مسعد:

قرر الدكتور عز الذين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة مديرى مديريات الإصلاح الزراعي، ومديري الملكية والحيازة والشئون المالية بمديريات الإصلاح في البحيرة، ودمياط، والغربية، والقليوبية، والمنيا للنيابة الإدارية للتحقيق معهم في مخالفات إدارية ومالية وتقاعسهم عن أداء الأعمال المنوطه بهم.

وأشاد "أبو ستيت"، بما حققته الهيئة من إيرادات بنسبة 196% ‎وطالب بمزيد من الجهد في المرحلة الحالية والمقبلة.

وتلقى الوزير، اليوم، التقارير النهائية الخاصة بما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمستشار القانوني للوزارة لمراجعة أعمال مديريات الإصلاح الزراعي بمحافظات البحيرة، ودمياط، والغربية والقليوبية، والمنيا، وما تم فحصه من ملفات أعمال الملكية والحيازة والأملاك.

ويتضمن التقرير أيضًا ما تم فيما يتعلق بتحصيل مستحقات الهيئة من واضعي اليد ومتابعة تحصيل عائد البيع للأراضي من الأقساط المستحقة وموقف التعديات والإجراءات القانونية المتخذة وتنفيذ الإزالات، فضلًا عن إجراءات الحجز الإداري قبل المدينين وملف البيع لأراضي الهيئة بالمزايدة العلنية من خلال هيئة الخدمات الحكومية وموقف التحصيل.

وعرض مدير الهيئة في تقريره موقف حصر الأراضي الفضاء واجراءات التصرف فيها طبقًا للقانون وملف المساحات المفرج عنها والتي لم يتقدم أصحاب الشأن لاستلامها، والتي ترجع لعام 1971 وطرق الحفاظ عليها.

وشدد الوزير، على الدكتور حسن الفولي باستمرار أعمال اللجنة والضرب بيد من حديد بمعاقبة كل متقاعس للحفاظ علي حقوق الهيئة ومستحقات الدولة.