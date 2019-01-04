أخبار متوقعة.. أبومازن يلتقي السيسي والأهلي يواجه بيراميدز

القاهرة- أ ش أ:

يصل الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى القاهرة للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة، اليوم الجمعة، ونرصدها في السطور التالية.

القاهرة.. يصل الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى القاهرة للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمشاركة في افتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

القاهرة.. يترأس الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد للطائفة الإنجيلية، بكنيسة قصر الدوبارة، وسيشارك محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال في الاحتفال نائبا عن رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي.

عواصم العالم.. تحيي دول العالم، لأول مرة، "اليوم العالمي للغة برايل 2019"، بهدف تشجيع فاقدي البصر أو من يعانون من ضعف حاد به على القراءة والكتابة وتوطيد تواجدهم الفعلي في مجتمعاتهم.

القاهرة.. يلتقي فريقا الأهلي وبيراميدز، في السادسة مساء، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز.