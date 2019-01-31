"مستقبل وطن" ينظم البرنامج التدريبي الأول لإدارة الحملات الانتخابية

كتبت- ميرا إبراهيم:

ينظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، البرنامج التدريبي الأول لإدارة الحملات الانتخابية والتسويق السياسي، بمشاركة 5000 شاب من مختلف محافظات الجمهورية في الفترة من يوم السبت الموافق 2 فبراير الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 21 من نفس الشهر.

ويستهدف البرنامج التدريبي الأول لحزب مستقبل وطن، تدريب أكثر من 5000 شاب من الكوادر السياسية من أبناء الحزب ومن خارجه، على كيفية إدارة الحملات الانتخابية من خلال التسويق السياسي والحشد الانتخابي، لإعداد كوادر سياسية تستطيع إدارة العملية الانتخابية استعدادا لخوض اية انتخابات مقبلة سواءا كانت انتخابات المجالس الشعبية المحلية او الانتخابات البرلمانية.

ويشمل البرنامج مشاركة شباب من جميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون ما بين 8 أمانات مركزية من أمانات حزب مستقبل وطن، وهي: "أمانة التنظيم ـ أمانة التقييم والمتابعةـ أمانة المجالس المحليةـ أمانة الشباب- أمانة العمل الجماهيري- أمانة العلاقات العامة ـ أمانة الشؤون البرلمانيةـ أمانة القطاعات"، بمشاركة أكثر من 50 محاضر من أساتذة ومدرسين متخصصين في أدارة الحملات الانتخابية، لتدريب المشاركين من خلال تقديم مادة علمية وشرح لكيفية إدارة الحملات الانتخابية والتسويق السياسي.​