الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة على جميع أنحاء البلاد

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد حالة من الاستقرار والتحسن في الأحوال الجوية بجميع أنحاء الجمهورية غدًا الجمعة، لافتا إلى وجود بعض الشوائب العالقة "شبه شبورة" على القاهرة والوجه البحري.

وأوضح عطا، في تصريح لمصراوي، أن درجات الحرارة سترتفع درجة واحدة عن الخميس، وسيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري حتى شمال الصعيد، مع انفخاض درجات الحرارة ليلا.

وأضاف أن درجات الحرارة ستبلغ على السواحل الشمالية والغربية 20 / 6 والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 19 / 10، والوجه البحري والقاهرة 22 / 10، وجنوب سيناء والغردقة 23 / 14، وشمال الصعيد 22 / 6، بينما تبلغ في أقصى جنوب البلاد "حلايب وشلاتين" 25 / 9.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، ذكرت في بيان لها، أن طقس الجمعة، معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "21 - 10"، والرطوبة "60 -25" وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "23 - 12" والرطوبة "45 - 25".