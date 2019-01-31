وزيرة البيئة توقع بروتوكولا لإنشاء مشتلين بشبرا الخيمة في القليوبية

القاهرة- أ ش أ:

وقعت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ومحافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم اليوم /الخميس/ بروتوكول تعاون؛ لإنشاء مشتلين بأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة في المحافظة؛ لإنتاج أشجار الزينة اللازمة لتجميل الميادين والطرق الرئيسية والفرعية، ودعم المدارس بالشتلات اللازمة خلال برامج التوعية البيئية التي تنفذ للطلبة خلال العام الدراسي.

وقالت فؤاد: "إن توقيع هذا البروتوكول يأتي استكمالا للمشروعات البيئية التي تتم بالمحافظة، حيث سيتم قريبا وضع حجر الأساس لافتتاح أول محطة وسيطة خاصة بمنظومة النظافة بالمحافظة"، مشيرة إلى أن زراعة الأشجار يجب أن يتم بالتوازي مع التخلص الآمن من القمامة؛ للحفاظ على البيئة بشكل عام وتحسين المظهر الجمالي وأيضا التصدي لقضية التغيرات المناخية، وذلك من خلال خفض أنبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأضافت أن الوزارة تسعى لتعميم هذه المشروعات بكافة محافظات الجمهورية؛ لخلق جيل يقدر هذه الثروة من الأشجار، لافتة إلى أنه يتم حاليًا تفعيل مبادرة الوزارة للحوار المجتمعي لمنظومة النظافة؛ لتغيير ثقافة الشارع المصري بكل فئاته في التعامل مع القمامة.

وأشارت إلى أنه بموجب هذا البروتوكول ستساهم الوزارة في تمويل موازنة تنفيذ المشروع وتحويل المبالغ المشار إليها إلى محافظة القليوبية، وإجراء المعاينة الفنية للمواقع المقترحة؛ لإنشاء المشاتل على الطبيعة، وإعداد تقرير فني ووضع الشروط والمواصفات الفنية لمستلزمات المساهمة في إنشاء المشاتل لإنتاج الأشجار في نطاق أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة.

من جهته.. قال محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم إن المحافظة تلتزم وفقا للبروتوكول بتخصيص مساحة من الأرض لاستغلالها كمشتل لإنتاج الأشجار والنباتات وإتاحة منتجات هذه المشاتل للأفراد والهيئات بسعر التكلفة، طبقًا لنص المادة رقم (27) من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأضاف عبد الحليم أنها تلتزم بالشروط والمواصفات الفنية للأصناف والكميات الواردة من جهاز شؤون البيئة المتفق عليها ببروتوكول التعاون بين الطرفين، واستلام الأصناف ومستلزمات الإنتاج والأدوات الزراعية والصوب الزراعية وفقاً للمواصفات الفنية الملحقة بالبروتوكول، وتوفير مصدر مياه دائم وكافي يلبي الاحتياجات المائية للنباتات والشتلات والأشجار بالمشتل.

وأشار إلى أن المحافظة ملتزمة وفقا للبروتوكول بإنهاء كافة أعمال البنية الأساسية اللازمة لتشغيل وتأمين المشتل ومشتملاته، وأيضا وضع خطة إنتاج سنوية للمشتل يتم اعتمادها سنويا، والإشراف ومتابعة تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية الواردة من جهاز شؤون البيئة.